В Николаеве суд приступил к рассмотрению иска экс-мэра Сенкевича к горсовету по сути

Утром в среду, 28 февраля, в Центральном районном суде Николаева началось рассмотрение по сути иска бывшего городского головы Александра Сенкевича к Николаевскому городскому совету об отмене решения о прекращении его полномочий.

Об этом с зала суда передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Кроме того, на странице в социальной сети Facebook Сенкевича периодически ведется прямая трансляция судебного заседания:

Информация обновляется, хронология снизу вверх:

11:00 В ответах на вопросы ответчика Сенкевич сообщил, что с проектом решения об импичменте ознакомился только на сессии. Он слышал, что Исаков подготовил такой проект, но одновременно знал, что к нему есть замечания комиссий и юридического департамента, и что он не готов к рассмотрению. Также он подчеркнул, что представители разных фракций по-разному сворачивали бюллетени в ходе голосования.

Представитель ответчика в свою очередь отметил, что депутат в рамках законов и регламента выносил свой проект решения на сессию. Также голосование проходило в тайном режиме, без нарушения и с должным количеством участников.

Суд приступил к просмотру видео заседания сессии горсовета 5 октября, заседания депутатских комиссий, которые проходили до сессии.

10:00 Представитель Сенкевича сослался на ряд решений Верховного суда и Европейского суда по правам человека по аналогичным делам и отметил, что не было повода досрочно прекращать полномочия мэра. По его словам, горсовет мог направить свой проект решения об импичменте с документами, на которые там ссылались, в ВР, чтобы те приняли решение о перевыборах, если на то были реальные основания.

Второй адвокат Сенкевича отметил, что решение об импичменте рассматривалось поверхностно, а сам истец не был готов к его рассмотрению на сессии.

09:45 Ответчик просил отложить рассмотрение иска. Представители Сенкевича на это отметили, что подготовительное заседание закончилось, они считают это попыткой затянуть процесс. В итоге судья отказала ответчику в переносе заседания.

09:30 В зале присутствуют народный депутат Украины, глава фракции «Самопомощь» в Верховной Раде Олег Березюк, депутат Николаевского горсовета от «Самопомощи» Вячеслав Апанасенко и пару десятков сторонников экс-мэра, некоторые их них держат в руках плакаты с надписями: «Гідно працюючий мер - запорука розвитку рідного міста», «Сенкєвич – мер, обраний народом».

Напомним, ранее сообщалось о том, как 5 октября 42 депутата Николаевского городского совета от трех партий – «Оппозиционный блок», «Блок Петра Порошенко» и «Наш край» - путем тайного голосования приняли решение о выражении недоверия мэру Николаева Александру Сенкевичу и о досрочном прекращении его полномочий.

12 октября уже экс-городской голова Николаева Александр Сенкевич подал иск в суд относительно оглашенного ему «импичмента».