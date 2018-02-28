ВР отправила на повторное чтение проекты нардепов-николаевцев Козыря и Вадатурского «О внутреннем водном транспорте»

Верховная Рада Украины приняла решение отправить на повторное первое чтение оба законопроекта «О внутреннем водном транспорте» - №2475а и №2475а-3, авторами которых являются народные депутаты от Николаевщины Борис Козырь и Андрей Вадатурский.

Соответствующие голосования состоялись в ходе вечернего пленарного заседания сессии ВР во вторник, 27 февраля.

За такое решение после нескольких неудачных попыток голосования за каждый из проектов проголосовали 257 депутатов.

Представляя законопроект №2475а, который предусматривает введение речного сбора, создание отдельной централизованной администрации на реках и обеспечение неограниченны допуск иностранных судов на внутренние водные пути Украины, Борис Козырь отметил:

- Законопроект не является политическим документом, он сугубо экономический. Наш законопроект направлен против монополии и хаоса на реках Украины. Принятие законопроекта позволит создать единые прозрачные правила ведения хозяйственной деятельности, настоящий рынок грузовых перевозок и условия для привлечения инвестиций.

Стоит отметить, что данный проект, кроме фракции «Народного фронта», публично поддержала фракция «Оппозиционного блока».

Автор второго законопроекта №2475а-3 Андрей Вадатурский подчеркнул, что все эти лозунги о развитии рек оппонентов – не соответствуют сути их проекта:

- Мы предлагает другой путь. Нам нужен закон, который сделает речные перевозки экономически привлекательными. Мы предлагаем убрать сборы, законопроект определяет четкий источник стабильного финансирования – направлять 10% от канального сбора, а это 200 миллионов в год... Мы против речного сбора, это обилечивание перевозчика. Мы против того, чтобы на реки запускали оффшорный флот! Так мы поставим крест на судостроении в Украине! Начнут торговать «серым» топливом, которое будут завозить без оплаты акциза!

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве состоялось заседание круглого стола на тему «Восстановление судостроения и судоходства в Украине», на котором обсуждали оба законопроекта.