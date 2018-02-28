У главы МВД обнаружили виллу в Италии - Аваков рассказал, что это проект его жены

Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2017 году стал владельцем виллы на побережье Тирренского моря в Италии.

Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на документы из бизнес- и имущественного реестров Италии.

Вилла в муниципалитете Сан Феличе Чирчео насчитывает 26 комнат в здании площадью 566 метров на первом, втором этажах и в подвале.

Приблизительная стоимость недвижимости, как показывает калькулятор на сайте avvocatoandreani.it, составляет около 774 тысяч евро.

«Аваков стал владельцем виллы в Италии, воспользовавшись фирмой от «Института Горшенина», – отмечают «Наші гроші».

В 2017 году фирма «Avitalia S.R.L», владельцем которой на 100% является Арсен Аваков, поглотила другую итальянскую фирму «Ferdico S.R.L». Последняя 3 февраля 2017 года получила госакт на право собственности на виллу на улице Баттери в итальянском муниципалитете Сан Феличе Чирчео, в регионе Лацио, провинция Латина (via delle Batterie, San Felice Circeo, Lazio, Latina, Italy).

На тот момент «Avitalia S.R.L» уже на 100% владела фирмой «Ferdico S.R.L».

Как отмечает издание, перед самым слиянием владелицей «Ferdico S.R.L» стала Виолетта Амирян — дочь члена наблюдательного совета акционерного общества «Инвестор» Ашота Амирян. Сам Ашот Амирян стал единственным директором-администратором «Ferdico».

До семьи Амирян главой «Ferdico S.R.L.» была Ирина Кужель, а членами совета директоров — Наталья Козлова и Вадим Омельченко. Последний в 2014-2016 по документам значится как единственный участник «Ferdico S.R.L.» (сама фирма основана в 2013 году).

Омельченко, Кужель и Козлова — трое из шести соучредителей общественной организации «Институт Горшенина».

Во время слиянии с компанией «Avitalia S.R.L» уставный капитал «Ferdico S.R.L» составил 30 тыс евро. Выходит, что Аваков за 30 тыс евро стал владельцем итальянской недвижимости в 774 тыс евро.

В свою очередь, министр рассказал, что виллу в Италии использует под туристический проект его супруга.

«Это один из туристических бизнес-проектов, которым занимается супруга в Италии, в рамках работы в итальянской компании. Речь идет о помещении под мини-отель, приобретенном за кредитные средства и при участии средств капитала компании «Авиталия», – говорится в комментарии Авакова, который передал «Украинской правде» директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

По словам Авакова, этим проектом его супруга занимается более 1,5 лет.

«Вероятно, проект будет реализован и заработает в 2019 году. «Это один из нескольких туристических бизнесов, которым занимается супруга. Легально, официально, транспарентно и в этом нет никакой сенсации», – заверил министр.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Порошенко за 6 дней отдыха на Мальдивах заплатил 14 миллионов гривен. В свою очередь отдых Генпрокурора Луценко на Сейшелах стоил более 50 тысяч евро.