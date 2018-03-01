В Македонии хотят переименовать страну – выдвинули четыре варианта нового названия

Премьер-министр Македонии Зоран Заев для решения давнего спора с Грецией озвучил четыре варианта нового названия страны.

Об этом сообщает «Zaxid.net».

- Вариантами названия являются Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардарская Македония и Республика Македония (Скопье), - заявил председатель македонского правительства.

На вопрос о том, будет ли Греция довольна одним из предложенных вариантов, Заев ответил утвердительно.

Ранее власти Македонии переименовали главную автомагистраль страны имени Александра Македонского в Prijatelstvo, что означает дружба.

Напомним, Греция блокирует евроатлантические стремления македонцев, поскольку, по мнению греков, Македония присвоила себе имя одного из северных регионов Греции. Решение этого спора даст толчок перспективам Македонии вступления в Европейский Союз и НАТО.

В этом году 4 февраля десятки тысяч людей вышли на Синтагму – главную площадь столицы Греции, протестуя против того, что государство Македония называется Македонией. 6 февраля премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что его правительство готово изменить название страны для урегулирования давнего спора с Грецией, в которой есть одноименный регион.

Спор продолжается с 1991 года – времени обретения независимости Македонией, которая ранее носила название Социалистическая республика Македония, что не вызвало возмущения со стороны Греции.