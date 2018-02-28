«Проиграла страна», - нардеп-николаевец Козырь о непринятии законопроекта «О внутреннем водном транспорте»

Борис Козырь Народный депутат Украины, николаевец Борис Козырь прокомментировал рассмотрение законопроекта №2475а «О внутреннем водном транспорте» 27 февраля.

Свое мнение по этому поводу он написал у себя на странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, как Верховная Рада Украины приняла решение отправить на повторное первое чтение оба законопроекта «О ВВТ» - №2475а и №2475а-3, авторами которых являются народные депутаты от Николаевщины Борис Козырь и Андрей Вадатурский.

«Разрушать - не строить, - написал он. - Жаль, что базовый законопроект, который три года нарабатывался совместно с иностранными специалистами не набрал достаточного количества голосов и не был принят в первом чтении. Убежден, что те, кто не поддержал №2475а, не разобрались с сущностью законопроекта. На самом деле проиграли не авторы законопроекта №2475а. Проиграла страна и внутренние водные пути».

При этом он отметил, что «скоро страна получит обновленный законопроект, который будет доработан на основе базового законопроекта №2475а с учетом замечаний, поправок и предложений бизнеса, международных экспертов и депутатского корпуса».