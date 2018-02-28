У северокорейского диктатора Ким Чен Ына нашли бразильский паспорт

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его покойный отец Ким Чен Ир в 1990-е годы пользовались бразильскими паспортами, полученными обманным путем.

Об этом сообщает агентство Reuters, которое также опубликовало фотокопии документов.

Как рассказали источники в европейских спецслужбах, эти паспорта подавались в посольства как минимум двух западных стран для получения виз.

"Наличие этих паспортов говорит не только о желании северокорейских лидеров путешествовать, но и о необходимости иметь возможный путь эвакуации из КНДР в случае опасности", - сказал один из источников

Паспорта были оформлены на имена Йозефа Пхака (дата рождения - 1 февраля 1983 года) и Иджонга Чои (дата рождения - 4 апреля 1940 года). В графе о месте рождения значится бразильский город Сан-Паулу. Также в них проставлены штампы посольства Бразилии в Праге от 26 февраля 1996 года.

По данным источников Reuters, эти паспорта могли использоваться для поездок в Бразилию, Японию и Гонконг, хотя точных данных о том, были ли выданы по этим документам визы, нет.

МИД Бразилии заявил, что проводит внутреннее расследование в связи с появлением копий документов. По словам бразильской стороны, паспорта не выглядят как подделка и действительно были оформлены на подставных лиц.

Отметим, что из-за закрытости северокорейского режима о передвижениях его лидеров известно не много. По данным СМИ, нынешний Ким Чен Ын в детстве посещал Токио, а также учился в международной школе в швейцарском Берне под видом сына водителя посольства.

Напомним, Ким Чен Ын, третий представитель династии Кимов, находится у власти с конца 2011 года. Он носит титулы высшего руководителя, лидера партии, армии и народа КНДР, главы Государственного совета КНДР верховного главнокомандующего Корейской народной армии, маршала КНДР, депутата Верховного народного собрания КНДР, третьего сына Ким Чен Ира, великого наследника.