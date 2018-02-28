Жириновский в прямом эфире во время дебатов обматерил Собчак – в ответ его облили водой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в грубой форме обругал Ксению Собчак во время записи предвыборных дебатов на канале «Россия 1» 28 февраля.

Жириновский потребовал, чтобы ведущий Владимир Соловьев заставил Собчак замолчать, а затем назвал ее «******» (проституткой). «Вы правда считаете, что мужчина может так разговаривать с женщиной?» — ответила Собчак.

Своими репликами Жириновский прервал выступление Сергея Бабурина и начал спорить с Собчак, после чего она облила его водой.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Полное видео конфликта Собчак и Жириновского pic.twitter.com/6riPvPruu5 — #MDK (@mudakoff) 28 февраля 2018 г.

Трансляция дебатов велась в прямом эфире на Дальний Восток, но после инцидента ее прервали и перенесли на час. В Москве дебаты должны выйти в эфир в 23:00.

Напомним, избирком Тульской области досрочно сообщил о высокой явке на выборах президента РФ.