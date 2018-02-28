Присланный из Киева чиновник возглавит транспортное управление Николаевской мэрии, - депутат

С 1 марта начальником управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета станет Олег Манушевич.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал депутат Николаевского горсовета Сергей Исаков.

По словам депутата, Манушевича перевели с должности заместителя начальника управления инфраструктуры Киевской облгосадминистрации. При этом его перевели в Николаев с учетом «необходимости скорейшего принятия мер для ускорения выхода отрасли из кризисного состояния».

«С 1991 по 1995 годы работал начальником группы подстанций ОАО «Донбассэнерго», затем занимал руководящие должности в коммерческих структурах в Киеве. В 2011 году был назначен на должность заместителя генерального директора «Киевгорстроя» ГП «ЭКОС», в его должностные обязанности входила разработка программ развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города, контроль использования воды, тепловой энергии, газа. Работал на должности заместителя директора ООО «Домкраст». В течение двух лет занимал должность генерального директора ООО «Инновационно-исследовательское бюро нанотехнологической индустрии». Затем - генеральный директор ООО «КПД-ГРУПП». Последние три года работал в Киевской ОГА на руководящих должностях в управлении инфраструктуры», - приводит депутат биографию чиновника.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской мэрии сферой транспорта занимались всего 2 человека.