Первый зам главы Николаевского облсовета Кухта вышел из БПП – Кормышкин считает, что он должен сложить полномочия

Юрий Кормышкин Первый заместитель главы Николаевского областного совета Иван Кухта написал заявление о выходе из партии «Блок Петра Порошенко». В связи с этим глава фракции «Наш Край» Юрий Кормышкин считает, что он должен принять «мужское решение» и покинуть кресло заместителя.

Свое мнение по этому поводу Кормышкин написал у себя на странице в социальной сети Facebook.

«Год назад депутаты фракции «Наш Край», имея квоту на должность первого зама, пошли навстречу коллегам из БПП и дали свое согласие на поддержку его кандидатуры на данную должность, как представителя от провластной и преобладающей партии в облсовете, членом которой теперь Иван Кухта не является. Зная об амбициях Ивана Васильевича, которые он особенно активно проявлял в последние два-три месяца, хочется верить, что он, как прогрессивный политик сохранит имидж и примет единственное по-настоящему мужское решение – покинуть кресло заместителя и продолжить работать в качестве депутата на благо избирателей, которые за него голосовали», - написал Кормышкин.

При этом депутат добавил, что фракция «Наш Край» как одна из наиболее численных в облсовете, готова предложить свою кандидатуру на освободившееся место.

«Поэтому ждем таких же решительных действий со стороны представителей фракции БПП, чтобы понимать, готовы ли они отозвать своего бывшего однопартийца с занимаемой должности», - подытожил Кормышкин.

Напомним, ранее сообщалось о том, как глава фракции «Укроп» в Николаевском областном совете Петр Ковальчук проговорился, что в начале работы нынешнего созыва постоянные комиссии «раздавали» фракциям тоже по квотному принципу. И таким образом за их фракцией закрепили комиссию по вопросам транспорта, которую он ранее возглавлял.

Хотя сам Ковальчук назвал своего партийного лидера клоуном и признался, что на выборах хотел в «Блок Петра Порошенко».