ВР приняла за основу президентский законопроект об Антикоррупционном суде – два нардепа-николаевца от БПП отсутствовали

Верховная Рада Украины в первом чтении одобрила законопроект № 7440 «О Высшем антикоррупционном суде».

Соответствующее решение поддержали 282 народных депутата.

«Проект закона направлен на определение основ организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда и специальных требований к судьям этого суда и гарантий их деятельности», - говорится в пояснительной записке к законопроекту, который внес в парламент президент Украины Петр Порошенко.

Согласно документу, юрисдикция Высшего антикоррупционного суда будет распространяться на всю территорию Украины. Его задачей является осуществление правосудия в соответствии с определенными законом принципами и процедурами судопроизводства с целью защиты личности, общества и государства от коррупционных и связанных с ними преступлений.

Если закон вступит в силу, судьей Высшего антикоррупционного суда сможет стать гражданин Украины не моложе 35 лет. Кандидат должен иметь опыт профессиональной деятельности в сфере права по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией, а также соответствовать другим требованиям, указанным в документе.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал это решение «еще одной большой победой»:

- Я уверен, комитет сможет рассмотреть все правки, и мы сможем в ближайший период перейти к голосованию за законопроект в целом.

Стоит отметить, что из 10 народных депутатов, представляющих Николаевскую область в парламенте, восемь проголосовали «за» - из фракции «Блок Петра Порошенко» Андрей Вадатурский, Давид Макарьян, Александр Ливик и Александр Жолобецкий; от «Народного фронта» Тарас Креминь, Игорь Бриченко и Вадим Пидберезняк, а также представитель группы «Відродження» Артем Ильюк.

Не голосовали два нардепа от БПП Борис Козырь и Аркадий Корнацкий. Согласно данным системы электронного голосования, они отсутствовали в зале.

Напомним, ранее Рада разблокировала создание Антикоррупционного суда. Позже Порошенко внес в Раду проект закона об антикоррупционном суде.

Как известно, правозащитники из Transparency International раскритиковали законопроект об Антикоррупционном суде.