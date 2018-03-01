Налоговая оштрафовала главу «Нафтогаза» Коболева на 8,3 миллиарда гривен

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев получил от Государственной фискальной службы Украины два персональных штрафа на сумму 7 и 1,3 миллиарда гривен.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«То есть я (как физическое лицо) должен уплатить 8,3 млрд грн «не позднее пятнадцати дней». Основание, указанное в тексте постановления, «не обеспечил возможность подачи дополнительной таможенной декларации с полным пакетом товаросопровождающих документов», — сообщил он.

Реальная причина, как заявил Коболев, это отказ «Нафтогаза» оформлять и оплачивать природный газ, который «Газпром» контрабандно поставляла на оккупированные территории Донбасса.

«Именно поэтому мы до сих пор и не можем предоставить весь пакет документов, поскольку не будем платить за газ, который не заказывали и не потребляли, но на котором настаивает «Газпром», — отметил он.

Напомним, ранее Генпрокуратура завела дело в отношении главы «Нафтогаза».