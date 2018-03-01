«Медицинская реформа Супрун – до ср*ки», - Москаль вновь резко высказался о министре здравоохранения

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль не собирается извиняться за высказывание в адрес и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Об этом он заявил в эфире «112 Украина».

Москаль продолжает настаивать на неэффективности медицинской реформы и продолжает резко высказываться о Супрун.

«Как у нас в горах говорят: «Губная помада — к губам, а медицинская реформа Супрун — до ср*ки». Так народ говорит. Пусть человек слушает. Где она была, покажите, в каком селе? Почему я перед ней должен извиняться? Умные люди с нормальной психикой глупостей никогда не говорят», — заявил он.

Напомним, на прошлой неделе и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун обвинила Геннадия Москаля в задержке партии вакцин от кори. В ответ на это Москаль использовал нецензурную лексику, публично критикуя и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун за недостоверную информацию.