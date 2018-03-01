Казакова назначила новую начальницу управления образования Николаевского горсовета

Первый вице-мэр Николаева Крыленко и Анна Лычко С 5 марта приступит к своим обязанностям новая начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко.

Распоряжение о ее назначении подписала и.о. городского головы – секретарь городского совета Татьяна Казакова, сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Исполнительный комитет Николаевского городского совета дважды объявлял конкурс на замещение вакантной должности начальника управления образования. По результатам первого открытого конкурсного отбора, прошедшего в декабре 2017 года, конкурсная комиссия рекомендовала назначить на эту должность Елена Удовиченко. Однако она отказалась от занятия должности и возглавила департамент образования Николаевской ОГА.

20 января 2018 года был во второй раз объявлен прием документов на замещение вакантной должности. В течение 30 дней желание принять участие в конкурсном отборе проявили два претендента. Документы одного из них не соответствовали установленным требованиям относительно принятия на службу в органы местного самоуправления. В связи с отсутствием других кандидатов конкурс на замещение вакантной должности не состоялся.