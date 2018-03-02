Беглый Янукович провел в Москве большую пресс-конференцию

В пятницу, 2 марта, беглый экс-президент Виктор Янукович в Москве проводит пресс-конференцию.

Он обещает рассказать о новых доказательствах по расстрелам людей на Майдане в 2014 году - и ожидаемо обвинит в них нынешнюю украинскую власть. Также Янукович прокомментирует судебные дела против него - текущее по госизмене и будущее по расстрелу Небесной сотни.

«Виктор Янукович расскажет о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на «майдане», а также судебный процесс, инициированный киевскими властями», – сказано в анонсе события.

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12:40 Пресс-конференция завершена.

12:30 Последний вопрос, задает его журналистка из Украины. Журналистка говорит, что в письме Януковича Путину не идет речи о полицейской миссии, а речь идет о войсках. И просил ли Янукович у Путина вывести войска из Крыма.

"Я на все эти вопросы уже ответил. Это обращение я написал 1 марта 2014 года в городе Ростове в первой половине дня и отправили мы это обращение вместе с моим заявлением, которое Чуркин обнародовал в ООН, в МИД России. Заявление было фактическим приложением к обращению", - говорит Янукович.

12:13 Януковичу задали вопрос об отношениях с Полом Манафортом - сколько ему платили и стоило ли это того.

"С Полом Манафортом мы начали работать во второй половине 2005 года. И избирательная кампания в парламент весной 2006 года проходила с участием Пола Манафорта и его людей, которые работали с аппаратом Партии регионов. Затем были выборы 2007 года в парламент и президентские в 2010 году. Все это время Манафорт имел дело с аппаратом Партии регионов. Я лично не подписывал с ним никаких соглашений, не устанавливал сумм оплат за его работу, и эта тема у меня с ним никогда не обсуждалась" - говорит Янукович.

12:10 Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что не претендует на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Москве.

Так, отвечая на вопрос о том, советуется ли с ним Путин по вопросу Донбасса, Янукович заявил, что у них "есть связь", но он не претендует на встречу с Путиным.

"Когда идет процесс, в котором есть необходимость советоваться, есть и очень много людей, советников… Есть большой аппарат. У нас есть связь. Когда нужно, мы советуемся… А президент России очень занят. Я не претендую, чтобы лично с ним встречаться. Но когда будет необходимость встречаться с Путиным, я буду инициировать такую встречу", - сказал Янукович.

Янукович также заявил, что на данный момент ведет переговоры с союзниками для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Я не скрываю того, что мы работаем, мы ведем переговоры, у нас много союзников, в том числе и в Германии", - заявил он.

11:51 Пресс-конференцию Януковича даже смотрят нардепы на сессии Верховной Рады, в частности Владимир Литвин.



11:48 Януковичу задали вопрос за какие деньги он живет в России.

"Мне никто не завидует. Вы в это верите?" - заявил Януоквич.

Говорит, что его денег не нашли ни в одном банке мира.

"За счет чего я живу? У меня есть семья, есть сын, молодой, здоровый человек. Я ваши деньги не считаю, и вы не считайте мои. Я не могу сказать, что всем доволен. Мне очень тяжело, мне очень больно."

11:45 Беглый экс-президент Виктор Янукович оконфузился на пресс-конференции, перепутав фамилии Петра Порошенко с Юлией Тимошенко.

"Порошенко сделал все, чтобы меня не допустить к судебному процессу. Суды должны быть судами, но не шоу артиста Тимошенко... артиста Порошенко", - заявил беглец на пресс-конференции в Москве 2 марта.

11:28 Янукович заявил, что просил у Путина и других стран-подписантов мирного соглашения введения полицейской миротворческой миссии.

"Посол Украины в ООН дезинформировал ООН и не сказал, что в Украине произошел антигосударственный переворот".

11:00 У Януковича спросили, готов ли он вернуться в Украину и снова стать политиком. Он отвечает, что для начала необходимо провести переговоры между противоборствующими сторонами.

Кто из руководителей Майдана знал о расстрелах? "Я не хочу уподобляться им и называть преступниками без суда. Никто не уйдет от правды. Все еще впереди", - отвечает Янукович.

"Ни одно дело, в котором фигурирует Виктор Янукович, не проходит с его участием. Дана установка не допустить его участия и возможности выступить. Это доказательство попыток его политических оппонентов не дать ему публично ответить на обвинения", - заявил адвокат Виталий Сердюк.

10:40 Янукович начал свою речь, читает заготовленный текст. Говорит о госперевороте.

"Если говорить о госизмене, то нужно говорить о тех, кто своими действиями довел Украину до развала, потери территории", - говорит он.

"Власть пытается свои преступления переложить на меня. Уверен, это им не удастся. Украинская власть постоянно нарушает мои права", - Янукович.

10:30 Пресс-конференция началась с грузинских снайперов. Показывали отрывок итальянского фильма о них. В нем идет речь о стрельбе из гостиницы «Украина» 20 февраля, когда шли расстрелы на Институтской.