На выборах в Италии прогнозируют победу политсилы Берлускони и партии, возглавляемой комедиантом

Италия идет на выборы с очень мрачными избирательными перспективами. Лучшим выбором для итальянцев было бы сохранить нынешнее левоцентристское правительство, но они вряд ли это сделают.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «The Economist».

Если послушать политиков, то Италия если не выбралась из трясины своих проблем, то точно на этом пути. Экономический рост возобновился, экспорт увеличивается, некоторые слабые банки окрепли, и даже миграционный кризис удалось обуздать благодаря договоренностям с главарями в Ливии.

Кандидаты соревнуются, кто больше пообещает избирателям. Доходы будут расти, налоги сократятся, а рабочие места вернутся. К сожалению, дела не столь радужные. Договоренности с Ливией, мягко говоря, непредсказуемы. Экономика действительно демонстрирует положительную динамику, но ее восстановление значительно слабее, чем у других крупных экономик еврозоны. Рост ВВП на 1,7% в год отстает от среднего значения среди стран валютного союза. Безработица еще превышает 10%. А среди молодежи она еще больше. У банков до сих пор есть огромные портфолио плохих займов. Государственный долг Италии до сих пор составляет около 130% ВВП и остается большим бременем. Состояние страны слишком плохое, чтобы выдержать следующий спад.

Поэтому ответственное, реформаторское правительство нужно, как никогда. Впрочем, Италия вряд ли получит такое 4 марта. Голосование пройдет по новой системе, которая сочетает пропорциональное представительство с мажоритарным. Последнее будет использовано для избрания почти 40% депутатов. Спрогнозировать результат трудно, но некоторые признаки указывают на то, что парламент окажется в подвешенном состоянии, после чего начнется период договоров между сторонами, что чревато серьезными последствиями.

Большинство мест, вероятно, отойдут «правой» коалиции, которая состоит из «Forza Italia» Сильвио Берлускони, евроскептической и антииммигрантской «Северной Лиги» и правых радикалов «Братья Италии». К счастью, Берлускони не может быть премьер-министром. Из-за многочисленных обвинений он не может занимать место в парламенте как минимум до следующего года. Если «Северная Лига» получит больше мест, чем «Forza Italia», именно она будет выбирать кандидатуру на должность председателя правительства. Администрация во главе лидера партии Маттео Салвини напугает рынки и инвесторов. Как-то Салвини назвал евро «преступлением против человечества» и выступил за введение пропорционального налогообложения, что может сильно ударить по доходам. Кроме того, партия продвигает свой традиционный сепаратизм на севере Италии.

Впрочем, издание допускает, что «правая» коалиция может все же не прийти первой. И это может быть как облегчением, так и ухудшением. Облегчением потому, что ни Берлускони, ни Салвини не подходят на роль лидера Италии. Ухудшением потому, что Салвини в таком случае может вступить в союз с «Движением пяти звезд» - популистской силой. Издание замечает, что «Движение пяти звезд» уменьшило свой антиевропейский тон в последнее время. Впрочем, у партии все равно нет достойной политики и идеологической базы. Роль основателя политической силы и ее самопровозглашенного «поручителя», комедийного актера Беппе Грилло остается загадкой.

«The Economist» замечает, что если бы издание могло голосовать в Италии, то отбросило бы все выше перечисленные кошмарные варианты и сохранило бы власть левоцентристской «Демократической партии». По крайней мере, эта партия разумно организована, ее «акт о рабочих местах» предлагает провести определенные реформы в системе, которая до сих пор чрезмерно защищает оформленных на постоянную работу сотрудников. По этой причине компании не нанимают молодежь. Впрочем, опросы свидетельствуют о том, что избиратели устали от лет жесткой экономии и внутренних конфликтов в партии. Поэтому они собираются наказать демократов. Если даже случится неожиданное чудо, они не смогут сформировать правительство самостоятельно.

Италия безнадежно застряла. В лучшем случае, у страны появится еще одно «правительство президента» и широкая коалиция, организованная президентом Серджио Маттареллой.

Напомним, что в Италии президент распустил парламент. Проведение досрочных парламентских выборов назначено на 4 марта. Согласно последним опросам, ни одна из итальянских партий не сможет сформировать парламентское большинство. Наибольшей поддержкой пользуется популистская партия «Движение пяти звезд», возглавляемое комиком и блогером Беппе Грилло (28%), на втором месте – правящая в Италии Демократическая партия (23%).