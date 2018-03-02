Контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» не предусматривает его расторжения в одностороннем порядке, - Порошенко

Контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» не предусматривает права его расторжения в одностороннем порядке.

Об этом Порошенко заявил на совещании по решению «Газпрома» расторгнуть контракты с «Нафтогазом», которую транслировал телеканал «112 Украина».

- Меня проинформировали после очень внимательного изучения контракта между НАК «Нафтогаз Украины» и РАО «Газпром». Контрактами не предусмотрено право их расторжения в одностороннем порядке, и подобные заявления «Газпрома» могут объясняться только нежеланием выполнять свои контрактные обязательства, - заявил Порошенко.

Однако, по словам Порошенко, если это произойдет, то «Нафтогаз» обратится в Стокгольмский арбитраж за дополнительной компенсацией.

- Я уверен, что если это произойдет, то НАК «Нафтогаз», безусловно, обратится в Арбитраж за дополнительной компенсацией ущерба, который сейчас совершенное безответственными действиями «Газпрома». Кроме того, я обращаю внимание на некорректную информацию, что Арбитражный трибунал базировал свое решение по транзитному контракту на якобы сложной экономической ситуации в Украине. Это точно не соответствует действительности, трибунал объяснил свое решение тем, что НАК «Нафтогаз» требует компенсации ущерба в связи с невыполнением "Газпромом" своих контрактных обязательств, - заявил Порошенко.

Напомним, 1 марта «Газпром» снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажи газа другим клиентам. Украина поднимает газ из ПХГ в максимальном режиме отбора, добытчики поставляют газ в систему в нормальном режиме, остальные потребности «Нафтогаз» закрывает импортом газа из Европы.

Как сообщалось, что «Нафтогаз» попросил украинцев прикрутить батареи и снизить температуру для экономии газа.