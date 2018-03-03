Под Верховной Радой демонтировали палаточный городок и обнаружили взрывчатые вещества

Во время проведения следственных действий возле Верховной Рады полиция изъяла 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин. Сейчас под зданием Верховной Рады заканчивают демонтировать палатки, а на улицу Грушевского подогнали несколько грузовиков для вывоза мусора.

Об этом сообщают в Главном управлении Национальной полиции Киева.

Сегодня, 3 марта, на основании решения суда полиция проводит следственные действия по улице Грушевского возле здания парламента.

Отмечается, что процессуальные действия продолжаются в рамках уголовных производств, которые расследуют следователи столичной полиции. Именно по их требованию и был обеспечен доступ правоохранителей на территорию палаточного городка.

«Его жители совершили неповиновение законным требованиям полицейских и нанесли телесные повреждения правоохранителям. В результате в госпиталь МВД для оказания медицинской помощи доставлены четверо сотрудников полиции. Информация о пострадавших уточняется», - сказано в сообщении пресс-службы Киевского главка Нацполиции.

В свою очередь, руководитель департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, на своей странице в Facebook отметил, что было найдено два предмета, похожих на гранаты.

«Во время проведения следственных действий в соответствии с решением суда на улице Грушевского следственно-оперативная группа нашла два предмета похожих на гранаты», - говорится в сообщении.

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Фото: Цензор.Нет Фото: Цензор.Нет

«Всех поздравляю! Сегодня мы проснулись в Рашке! Те, кто под пулями всех Вас защищал зачищены», написала Людмила Чайка в Фейсбуке подкрепив свои слова фотографиями.

Волонтер Соломия Бобровская, на своей странице в Фейсбук поинтересовалась почему задержанных ставят на колени, а также добавила скрин с поста министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, отметив, что это «очень смешно».

Украинская политическая партия «Движение новых сил», лидером которой является Михаил Саакашвили начала прямой эфир возле отдела полиции, где собрались десятки людей. В частности, они требуют освободить избитых задержанных.

В частности, в сети Фейсбук опубликовали фото женщины, которую отпустили из Печерского райотделения полиции. Как оказалось, она волонтер и попадала под обстрелы в зоне боевых действий.

«Вот в таком состоянии выпускают задержанных из Печерского райотдела ... это женщина которую избил Беркут в палаточном городке ....», - написала Людмила Сивухина.

Как пишет «Украинская правда», после штурма палаточного городка девять активистов движения «Визволення» доставлены в больницы.

«У всех обнаружены травмы головы, множественные переломы рук и ног. А у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние», - заявили активисты на своей странице.

Как передает Интефакс, со слов одного из координаторов акции нардепа от фракции «Самопомощь» Семена Семенченко, задержанных утром участников акций протеста возле Верховной Рады Украины начали отпускать из Печерского районного управления полиции.

«Все задержанные имеют статус свидетелей, они были избиты и незаконно задержаны. Сейчас их отпускают», – сказал он .

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в данный момент возле Печерского райуправления полиции находится до 20 человек. Они установили аудиоколонку, из которой звучат украинские песни.

Напомним, что в Киеве в субботу, 3 марта, возле палаточного городка под Верховной Радой происходили столкновения между полицией и протестующими. Участники протеста сообщают, что правоохранители задержали всех, кто находился в лагере.