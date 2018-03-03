«Барыга не сможет поставить украинцев на колени!» - Саакашвили объявил о марше за отставку правительства

Лидер «Движения новых сил», экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили объявил о проведении всеукраинского мирного марша за отставку власти 18 марта.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Барыга не сможет поставить украинцев на колени! Предлагаю 18-го провести всеукраинский мирный марш с требованием отставки Порошенко, Авакова, Луценко и незамедлительного проведения выборов», - написал он.

В частности он отметил, что в запасе есть две недели для хорошей подготовки и не было осечек.

«Чтобы спокойная, но мощная народная сила подвинула олигархат и барыжную клику от власти, покончила с воровством и дала наконец-то Украине возможность развиваться», - добавил Саакашвили.

Напомним, утром 3 марта у палаточного городка под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими. В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств.

Позже, представители полиции демонтировали палатки возле Верховной Рады. По данным правоохранителей, во время проведения следственных действий в палаточном городке было изъято девять гранат РГД-5, запалы, «коктейли Молотова» и пять дымовых мин.