Главврач Николаевского госпиталя ветеранов войны Поточняк станет депутатом облсовета

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На ближайшей сессии Николаевского областного совета выносится вопрос о признании полномочий депутата седьмого созыва Владимира Поточняка от областной организации политической партии «Наш край».

Соответствующие проекты решения опубликованы на официальном сайте Николаевского облсовета.

Одновременно планируется досрочно прекратить полномочия депутата Владимира Лусты в связи с трагической гибелью в дорожно-транспортном происшествии.

Владимир Поточняк, как известно, является главным врачом Николаевского областного госпиталя ветеранов войны.

Катерина Вовченко

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