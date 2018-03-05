«Обрушить феодальный двор Иванишвили», - Саакашвили заявил о желании вернуться к власти в Грузии

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили обратился из Амстердама к своим грузинским однопартийцам из Единого национального движения (ЕНД), в котором заявил о намерении вернуться во власть в стране.

Об этом сообщает «Грузия Онлайн»

Саакашвили в частности призвал ЕНД начать переговоры с другими партиями для выдвижения на предстоящих в октябре президентских выборах единого кандидата от оппозиции.

- Мы должны вернуться во власть уже в 2018 году. Как мы это сделаем? Мы должны выиграть президентские выборы и на этом фоне обрушить правление Иванишвили (Бидзина Иванишвили, бывший премьер-министр, миллиардер, которого оппозиция считает реальным правителем Грузии), обрушить его феодальный двор, - заявил Саакашвили.

Один из лидеров ЕНД Ника Мелия рассказал, что консультации с другими оппозиционными партиями уже идут, но не уточнил, с какими партиями ведутся переговоры по выдвижению единого кандидата на президентских выборах.

Лидеры некоторых оппозиционных партий Грузии, которые на парламентских выборах 2016 года не набрали и одного процента голосов, сказали что идея Саакашвили о выдвижении единого кандидата в президенты от оппозиции может быть рассмотрена.

Представители более крупных оппозиционных партий заявили, что отказываются сотрудничать с Саакашвили и его партией.

Как сообщалось, 10 сентября, экс-президент Грузии, в прошлом глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, которого в момент нахождения за рубежом лишили украинского гражданства, прорвался в Украину через пограничный пункт «Шегени». Этому предшествовала потасовка между его сторонниками и пограничниками, в результате которой, по словам пресс-службы МВД, пострадало 12 бойцов Национальной полиции и 5 сотрудников Госпогранслужбы.

В свою очередь Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что все, кто причастен к прорыву границы, понесут ответственность. 12 сентября пограничники вручили Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении границы.

Напомним также, что 5 декабря в квартиру лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали экс-президента Грузии и пытались увезти, но сторонники политика отбили лидера «ДНС» и митинговали под зданием Верховной Рады. После того, как сторонники Саакашвили отбили его у сотрудников СБУ, Нацполиция объявила политика в розыск. Вечером 8 декабря политика задержали и доставили в ИВС.

12 февраля его выдворили в Польшу по процедуре реадмиссии и запретили въезд в Украину на три года - до 13 февраля 2021 года.