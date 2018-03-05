«Наш край» призывает депутатов других фракций консолидироваться в выборе первого заместителя главы Николаевского облсовета

Фракция «Наш Край» в Николаевском областном совете готова поддержать решение партии БПП по отзыву первого заместителя главы Николаевского областного совета Ивана Кухты, а также призывает коллег-депутатов из других фракций вынести на обсуждение свои предложения по кандидату на должность первого заместителя главы Николаевского областного совета и объединить усилия в выборе нового зама.

Такую позицию депутаты облсовета от «Нашего Края» выработали на заседании фракции сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба партии.

«В случае если представители партии БПП на своем собрании примут единственно правильное решение отозвать первого заместителя главы Николаевского областного совета с занимаемой должности, то «Наш Край» готов поддержать решение, если же представители БПП решат оставить его на должности первого заместителя, то депутаты «Нашего Края» возьмут под личный контроль эффективность его работы на этой должности», – отметили депутаты.

Отмечается, что партия «Наш Край» призывает коллег из других фракций консолидироваться в выборе нового первого зама и публично обсудить все возможные кандидатуры.

«Наш Край» убежден, что политическая ответственность – это не только тогда, когда все хорошо, но и тогда, когда есть просчеты и если ты ручаешься за кого-то, то и должен нести ответственность за позицию и своего кандидата. Именно поэтому мы призываем впервые вынести на публичное обсуждение все возможные кандидатуры на должность первого заместителя главы Николаевского областного совета, для того, чтобы квотный принцип носил не только политический характер, но и, прежде всего, выражал интересы жителей области», – заявил глава фракции «Наш Край» в Николаевском областном совете Юрий Кормышкин.

Напомним, что первый замглавы Николаевского облсовета объяснил, что вышел из БПП из-за конфликта с «Нашим Краем».