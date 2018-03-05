«Историческая встреча»: северокорейский диктатор Ким Чен Ын впервые встретился с посланниками из Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын проводит встречу со специальными посланниками из Южной Кореи, которые прибыли в Пхеньян.

Об этом сообщает Yonhap.

Впервые с начала своего правления в 2011 году Ким Чен Ын встречается с официальными чиновниками из Южной Кореи.

В настоящий момент проходит торжественный ужин, посвященный визиту официальных лиц из Сеула.

В южнокорейскую делегацию входят 10 высокопоставленных южнокорейских чиновников, в частности, руководитель Национальной разведывательной службы и советник президента по национальной безопасности.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что у северокорейского диктатора Ким Чен Ына нашли бразильский паспорт.