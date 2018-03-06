Казакова назначила директором «Агентства развития Николаева» экс-«регионала» Виталия Воронова

Виталий Воронов Во вторник, 6 марта, исполняющая обязанности мэра Татьяна Казакова без конкурса назначила нового директора коммунального учреждения «Агентство развития Николаева» – экс-депутата горсовета от «Партии регионов» Виталия Воронова.

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по вопросам гласности по правам человека, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности и этики, передает «NikLife»

Как заявила Татьяна Казакова, она имеет право как исполняющая обязанности мэра назначать руководителей коммунальных учреждений и пришла на комиссию с целью ознакомить кандидата с депутатским корпусом.

– Сейчас там (в Агентстве развития, – прим. ред.) в составе три человека. У нас был директором Гошовский Василий – большой профессионал, я была очень расстроена, когда его переманили в другой город. За три месяца мы подыскивали кандидатуру, которых было не так много, но они все были достойными. Взвесив все «за» и «против», я предлагаю вам Виталия Воронова, – сказала Казакова депутатам.

Сам Виталий рассказал, что намерен первоочередно наладить работу с депутатами и сделать «Агентство» фундаментом для здоровых инициатив. Кроме того, он намерен в ближайшее время решить вопрос со «стратегией развития Николаева».

— Мне бы хотелось весь тот позитивный опыт, который у меня есть, сконцентрировать на совместной работе. Акцентирую внимание на слове «совместной» [...], хочу, чтобы эта структура была партнерской для городского совета, фундаментом для всех здоровых инициатив. Мне бы хотелось, чтобы было больше позитива и результата, а не спора [...] Я бы очень хотел, чтобы результатом нашей деятельности в ближайшее время стала четкая стратегия совместного развития нашего города, – отметил Виталий Воронов.

Татьяна Казакова Члены депутатской комиссии

В комментарии «NikLife» Воронов рассказал, что к его назначению причастен его «богатый опыт» в органах власти.

— Я надеюсь, что мое прошлое будет только помогать в работе. Что весь тот позитивный и немалый опыт работы в горсовете, порядка десяти лет, и депутатской деятельности только поможет в том, что все, что я умею, использовать для развития города и обеспечения работы этой структуры (Агентства Развития Николаева – ред). Мы же не можем никуда может и не надо убегать от прошлого? Правильно? А может и не нужно убегать? Может оно было и не таким уж и ужасным. Нужно судить о конкретных делах и поступках, а не общему анализу и отношению к тому или иному событию. Мое прошлое у меня было настолько богатым, что концентрироваться на чем-то – неправильно, – отметил в комментарии «NikLife» новоназначенный главный «агент развития».

Отметим, что временно исполняющим обязанности директора коммунального учреждения «Агентство развития Николаева» после увольнения Василия Гошовского был назначен Евгений Гомонюк. Ранее же Татьяна Казакова заявляла, что намерена назначить на эту должность Дмитрия Мисюрева.

Напомним, что Виталий Воронов претендовал на место продюсера николаевского областного телевидения, а также был депутатом Николаевского городского совета двух созывов и оба раза избирался от Партии регионов. В феврале 2014 года, после падения режима Януковича, Воронов заявил о своем выходе из фракции Партии регионов. В 2015 году, Воронов баллотировался на пост мэра города Николаева.

Также, в конце 2013 года следственным отделом Центрального отделения полиции было открыто уголовное производство по факту приватизации должностными лицами молодежной общественной организации «Николаевский молодежный центр», которую возглавляет Виталий Воронов – здания на Малой Морской, 1 – на основании поддельных документов о выполнении работ по улучшению помещения. В 2015 году суд утвердил продажу помещения организации Воронова всего за 400 тысяч гривен, но уже в 2016-ом было принято решение об аресте здания.

Кроме того, в 2016 году между Вороновым и николаевскими общественниками возник скандал вокруг данного помещения. Воронов обнаружил в здании представителей «Центра волонтеров», главой которого является экс-кандидат в народные депутаты от партии «Народный фронт» Гелена Мурлян, а также штаб «Правого сектора», которые находятся там без каких-либо разрешительных документов. Однако, в декабре прошлого года Национальная полиция закрыла дело о незаконной приватизации помещения в центре Николаева.

Как известно, представители «Оппозиционного блока» уже получили несколько руководящих должностей в структуре городской власти Николаева. В частности, Александр Омельчук стал вице-мэром по вопросам энергоэффективности и работает по принятой депутатами программе «Теплый дом», которая в ходе предвыборной кампании в Николаевский городской совета была пиар-проектом Игоря Дятлова, ныне руководителя фракции «Оппозиционный блок» в горсовета.

А депутат Николаевского областного совета от партии «Оппозиционный блок» Светлана Гладун была назначена главой Администрации Ингульского района Николаева. Позже стало известно, что депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционный блок» Наталья Манзюк назначена заместителем начальника Управления по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета.

Позже стало известно, что Александр Сенкевич еще в декабре прошлого года назначил директором коммунального предприятия «Дорога» депутата Николаевского горсовета от «Оппозиционного блока» Вячеслава Янкова, который до этого занимал должность главного инженера КП.