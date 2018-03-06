В России напротив имения чиновника Шувалова построили дом без окон

В подмосковном поселке Заречье построили многоэтажный дом, целая стена которого напрочь лишена окон. Сделано это для того, чтобы закрыть вид на частное имение первого вице-премьера России Игоря Шувалова.

Об этом говорится в сюжете российского оппозиционера Алексея Навального.

"Квартиры, находящиеся с юго-восточного торца, отделены от вида на дачу Шувалова специальными бетонными заслонами. Эти заслоны выступают на метр-два и, буквально как ширма, загораживают обзор, чтобы житель квартиры не мог высунуться из окна и посмотреть направо. Сзади - еще один корпус, главный в этом жилом комплексе. И... в нем буквально нет окон на южную сторону. Целая секция, треть или четверть здания построены без единого окна", - заявил политик. Перед домами, построенными по соседству, возвели здание-стену, одна из главных задач которого, по мнению Навального, - "закрывать жильцам обзор".

На сайте архитектурного бюро, разработавшего проект дома без окон, прямо говорится, что "на юг нельзя было делать окна по соображениям безопасности". При этом один из корпусов пришлось вообще развернуть относительно оригинального проекта.

Навальный отмечает, что имение Шувалова площадью 4174 кв. м расположено на территории 7,5 га с собственным лесом. По его оценкам, стоимость такого дворца - 8-10 млрд рублей (140-180 млн долларов).

Напомним, ранее Навальный нашел у кремлевского пропагандиста Соловьева недвижимость на миллиард рублей.