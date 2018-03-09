В 2017 году эмиссары Трампа и Кремля тайно встретились в баре на Сейшелах, чтобы обсудить «будущие отношения»

Спецпрокурор США, расследующий предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы, получил свидетельства о том, что в январе 2017 года на Сейшельских островах состоялась тайная встреча с целью установить канал связи между готовившейся тогда вступить в полномочия администрацией Дональда Трампа и Кремлем.

Об этом сообщает «Рейтерс» со ссылкой на газету «Washington Post».

Эрик Принс, основатель частной военной компании Blackwater и сторонник Трампа, в прошлом году сообщил американским законодателям, что во время встречи на Сейшелах обсуждал российско-американские отношения с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

В прошлом году Принс, чья сестра Бетси Девос сейчас занимает пост министра образования, рассказывал, что он и Дмитриев встретились в баре при посредничестве чиновников из ОАЭ и общались около получаса.

По информации «Washington Post», ссылающейся на анонимных источников, знакомых с ситуацией, с командой Мюллера сотрудничает свидетель, по словам которого эта встреча была устроена для того, чтобы представитель Трампа мог «встретиться с эмиссаром Москвы и обсудить будущие отношения между странами».

Газета называет имя человека, который помог организовать и сам присутствовал на сейшельской встрече – это ливано-американский бизнесмен Джордж Надер. Он дал показания перед большим жюри присяжных, и следователи изучают контакты переходной команды Трампа и посланников Кремля.

Представители Принса не предоставили оперативный комментарий на статью «Washington Post». До этого они также отказались прокомментировать более ранние сообщения о Надере и встрече на Сейшелах.

Согласно статье «Washington Post», Надер сотрудничает с Мюллером и уже многократно встречался со следователями с того момента, как его остановили и допросили сотрудники ФБР по прилету в Вашингтонский аэропорт имени Даллеса в январе.

Американские разведслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в ход американских выборов 2016 года, чтобы помочь республиканцу Трампу опередить демократа Хиллари Клинтон и стать президентом. Мюллер расследует, какую роль в его триумфе сыграла Москва и существовал ли сговор между Трампом и Кремлем.