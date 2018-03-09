«Структура антикоррупционных органов незавершенная»: Экс-послы США назвали критически важные реформы для Украины

«Американская Сеть Друзей Украины» (Friends of Ukraine Network), куда входят экс-послы и эксперты США, озвучили критически важные реформы, которые необходимо осуществить в Украине.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление инициативы Friends of Ukraine Network, опубликованное на сайте негосударственного «Фонда Украина-США».

Заявление подписали бывшие послы США в Украине Уильям Миллер, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор и эксперты различных организаций.

«Мы (Friends of Ukraine Network - ПН) аплодируем Украине за то, что она совершила больше реформ во многих отраслях за последние четыре года, чем за предыдущие два десятилетия, но ей нужно проявить более крепкое лидерство, больше усилий и преданности в борьбе с всеобъемлющей давно существующей коррупцией в государственной и частной сфере», - говорится в заявлении.

Экс-послы и эксперты США отметили, что несмотря на создание новых антикоррупционных органов, в том числе НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАЗК, их структура остается незавершенной, работе существующих органов оказывают препятствие, антикоррупционные активисты подвергаются несправедливости и преследованиям.

В своем заявлении «Американская Сеть Друзей Украины» призвала Верховную Раду и правительство Украины к немедленным и срочным действиям в создании независимого специализированного антикоррупционного суда в полном соответствии с рекомендациями Венецианской Комиссии и условий программы МВФ.

Также в заявлении призвали поддерживать, а не подрывать работу НАБУ и САП, реформировать НАЗК и обновить его руководство, чтобы обеспечить полный и эффективный контроль за проверкой состояния украинских чиновников.

Положение антикоррупционного закона, требующее от физических лиц и организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью, подавать ежегодные декларации об имуществе экс-послы и эксперты предложили отменить.

Кроме того, эксперты призывают отменить или ограничить неприкосновенность депутатов таким образом, чтобы сделать возможным законное уголовное преследование преступлений, особенно по коррупционным делам.

Как известно, «Американская Сеть Друзей Украины» - это беспартийная, неформальная коалиция бывших послов, международных специалистов по безопасности и других специалистов, которые имели дело с ключевыми аспектами отношений Украины с США и международным сообществом.

Напомним, заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан призывает Украину активизировать усилия по борьбе с коррупцией