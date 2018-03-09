Россия будет полностью разрушена, - Порошенко о невыполнении «Газпромом» решения Стокгольмского арбитража

Из-за несоблюдения законов и норм международного права Российскую Федерацию может ждать полное разрушение.

Такое мнение высказал президент Украины Петр Порошенко в интервью Financial Times, комментируя ситуацию, сложившуюся после «украинского» решения Стокгольмского арбитража по газовому спору между «Газпромом» с «Нафтогазом».

Он считает, что Россия должна быть наказана согласно «абсолютно четкой процедуре в суде», ведь если российская компания не выполнит решение Стокгольмского арбитража, она нарушит правила международной торговли.

При этом глава государства подчеркнул, что Украина инициировала против России несколько судебных процессов в ООН, в частности, по аннексии Крыма.

«Если Россия не уважает закон и не следует решениям суда, я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена. Это не то, с чем можно мириться», — сказал Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что «Газпром» полностью выплатит НАК «Нафтогаз» $2,56 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.