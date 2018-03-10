В ООН заявили, что скандальный президент Филиппин нуждается в психиатрической экспертизе

Верховный комиссар Организации объединенных наций по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн заявил, что президент Филиппин Родриго Дутерте «нуждается в психиатрической экспертизе» после серии угроз депутатам ООН.

Об этом сообщает «Громадське».

Описывая некоторые действия Манилы против представителей ООН, аль-Хусейн сказал:

- Это заставляет убедиться, что президент Филиппин нуждается в чем-то вроде психиатрической экспертизы.

Президент Филиппин Родриго Дутерте известен своими резкими заявлениями в адрес мировых лидеров, а также словами о том, что лично убивал подозреваемых в употреблении и распространении наркотиков, когда был главой города Давао на юге Филиппин.