«Сегодня Украина в очень тяжелом процессе формирования государственной элиты», - лауреат Шевченковской премии

Украинцам для того, чтобы стать успешной нацией, нужно найти понимание ценности собственного государства.

Об этом заявил лауреат Шевченковской премии 2018 года, профессор истории и директор Украинского научного института Гарвардского университета Сергей Плохий, сообщает «Радио Свобода».

- Проблема в том, что Украина вошла в 1991 год, в независимость с элитой, которую она имела, которая была провинциальная советская элита, которая была тренированная на то, чтобы выполнять распоряжения, которые приходят сверху. И формирование независимой элиты только начинается в эти 20-25 лет, исторически очень и очень короткий период. Вообще отсутствие элиты государственной – это одна из больших и серьезных проблем Украины. Там, где эта элита была, где было единство элиты с населением, с народом в целом, мы получали лучшие результаты.

- Сегодня мы только в очень тяжелом процессе формирования элиты, у которой идея служения государству или служения нации была бы на уровне какой-то культурной традиции, от которой ты не можешь отказаться. Так как это сегодня в Германии. Так как это сегодня во Франции или Великобритании, - говорит Плохий.

По его словам, человек должен воспринимать государство не как бюрократическую машину.

- Для того чтобы сформироваться в успешную нацию – в такую, которую имеют сегодня, например, наши западные соседи – идея государственности и отношение к государству должно кардинально измениться в общественном сознании. Должно прийти понимание ценности собственного государства, должно сформироваться отношение к государству, как к чему-то своему, чему-то такому, на что ты можешь влиять. Должно прийти осознание, что государство – это ты, потому что в конечном итоге оно защищает и представляет твои интересы. То есть человек должен воспринимать государство не как какую-то бюрократическую машину «над собой, которая не дает дышать», а должно сформироваться понимание, что государство – это «продолжение тебя, которое должно помочь тебе дышать». Это легче сказать, чем реализовать. Но если это не будет реализовано, проблемы будут обостряться, - сказал Плохий.

Напомним, что ранее известный художник рассказал, почему нельзя разделять украинцев «на сорта по языку».