В Тернополе участники АТО отказались от наград Президента «заляпанных кровью», протестуя против разгона палаточного городка под Радой

Волонтеры и ветераны АТО Тернополя 8 марта в знак протеста против силового разгона палаточного городка под Верховной Радой отказались от президентских наград.

Об этом сообщает местное интернет издание «Тернополяни».

«Мы решили сдать все награды нашего гранта его представителю в Тернопольской области Степану Барне. Выразив этим поддержку тем бойцам, пострадавшим 3 марта 2018 года возле Верховной Рады», - сказал руководитель волонтерской группы« Восток и Запад едины навсегда» Конько Василий.

Глава Тернопольской городской организации ветеранов АТО Дмитрий Гайтко отметил, что активистов под парламентов избивали неидентифицированные полицейские в балаклавах — без жетонов, шевронов и нумерации на шлемах. В частности он отметил, что акция вполне добровольная и принудительно сдавать награды никого не заставляют.

- Мне не нужны награды из рук, заляпанных кровью, - отметил Дмитрий Гайтко.

Экс-офицер полиции, боец АТО Олег Иванийчук, который пострадал во время разгона городка, назвал действия правоохранителей преступлением и также сдал государственную награду.

Заместитель главы Тернопольской ОГА Юрий Юрык, которому волонтеры и бойцы передали свои президентские награды, заверил, что на предстоящей сессии облсовета (14 марта) будет подготовлено обращение к руководству страны и правоохранительных органов, чтобы они дали правовую оценку действиям силовиков под Радой, сообщает ИнфоРезист.

Напомним, что в Виннице участники АТО отказались от президентских наград из-за разгона палаточного городка под Радой. Также, ранее волонтер отказался от награды Президента в знак протеста из-за разгона палаточного городка под Радой.