В Великобритании разрабатывают свой санкционный «список Магнитского» против российских чиновников

В Великобритании разрабатывают санкционный список против российских чиновников, причастных к нарушениям прав человека, крупномасштабной коррупции и отмыванию денег (так называемый «акт Магнитского»), сообщает The Telegraph.

По данным издания, «акт Магнитского», аналогичный тому, который принят США и Канадой, в Британии начали разрабатывать до того, как в Солсбери были отравлены экс-сотрудник Главного управления разведки РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Министр иностранных дел Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд намерены внести в него 49 граждан России.

Как пишет «Новое время», накануне британские консерваторы заявили о том, что проект закона уже находится в Палате общин (нижней плате британского парламента – ред.), но правительство сопротивляется внесению в него ключевых элементов, которые сделают данный закон действенным.

Известно, что акт Магнитского был принят в декабре 2012 года в США и вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права. Закон назван в честь бизнесмена Сергея Магнитского, который раскрыл хищения из российского бюджета, за что в 2009 году был замучен в московском СИЗО.

Сергей Скрипаль Напомним, вечером 5 марта стало известно о том, что в Британии госпитализированы отравленные неизвестным веществом российский экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Им обоим стало плохо в торговом центре в Солсбери.

Позже были госпитализированы несколько сотрудников экстренных служб, работавших на месте происшествия. Они жаловались на жжение в глазах и затрудненное дыхание.

По данным британских СМИ, Скрипаля отравили нервнопаралитическим веществом – вероятно, зарином или VX.

Расследованием отравления Скрипалей занимается контртеррористический департамент полиции. В деле собраны более 240 вещественных доказательств и опрошены более 200 свидетелей.

Для справки:

Сергей Скрипаль служил в российском ГРУ, в 1999 году ушел в отставку в звании полковника. В 2004 году его арестовали, а в 2006 году Московский окружной военный суд признал Скрипаля виновным в шпионаже и приговорил к 13 годам тюрьмы.

В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля. После этого бывшего разведчика и еще трех россиян, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на 10 агентов российских спецслужб, задержанных в США. После этого Скрипаль получил убежище в Британии.