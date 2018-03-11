«Важный этап развития отношений»: В Чили открыли отделение первого украинского дипломатического представительства

В субботу, 10 марта, в городе Сантьяго-де-Чили открыли отделение первого украинского дипломатического представительства в Чили.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Так, представитель МИД Чили Марио Луис Сильва заявил, что открытие украинской дипломатической миссии является важным этапом в развитии двусторонних украинско-чилийских отношений, поскольку позволит придать новый импульс развитию отношений во всех сферах.

В свою очередь, замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица выразил убеждение, что открытие украинского учреждения будет способствовать активизации сотрудничества между сторонами.

- Учитывая важные реформы, которые сейчас происходят в наших странах, теперь мы имеем дополнительный инструмент интенсификации наших отношений - прежде всего, в торговой , инвестиционной и научно-технологической сферах, где существует значительный потенциал для развития сотрудничества, - отметил он.

Также Кислица поблагодарил Республику Чили за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях российской агрессии против государства.

Отмечается, что в открытии Отделение Посольства Украины в Аргентинской Республике в Республике Чили также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Чили Юрий Дюдин, члены дипломатического корпуса, аккредитованного в Сантьяго, и многочисленные представители украинской общины Чили, которые специально приехали на это мероприятие не только из Сантьяго, но и из других городов страны.

Ранее сообщалось, что в российском посольстве в Аргентине полиция нашла 389 килограммов кокаина.