Из-за нехватки украинских деталей в России утилизируют межконтинентальные баллистические ракеты «Воевода»

Россия утилизирует межконтинентальные баллистические ракеты «Воевода» (Satan) по причине отсутствия комплектующих, производимых исключительно в Украине.

Об этом сообщил РИА Новости главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник Виктор Мураховский.

- Одной из причин стало то, что нам пришлось переводить на свои силы производство некоторых комплектующих ракеты. Поскольку производства некоторых комплектующих на территории нашей страны не было, восстанавливать его смысла не имеет: пришлось бы вкладывать большие деньги в восстановление производства компонентов, которые уже не являются современными, — считает Мураховский.

По его словам, есть также физический предел сроков, за которыми ракету эксплуатировать нельзя. В частности, герметичные емкости, в которых находится жидкое топливо, на котором запускается ракета, могут со временем прийти в негодность.

Новейшую ракету тяжелого класса «Сармат» планируется принять на вооружение в 2019-2020 годах. Работы по проекту начались в 2011 году, создаваемая ракета сменит разработанный и серийно производившийся в УССР комплекс «Воевода».

По заявлениям разработчиков, «Сармат», несущий полезную нагрузку порядка десяти тонн, имеет дальность полета около 16 тысяч километров. Ракета способна достигать противника по баллистической траектории, проходящей через Южный полюс, а также перемещаться на сверхмалой высоте.

В марте 2018 года заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил, что Россия в ближайшее время начнет утилизацию ракет «Воевода».

Напомним, проводница поезда Харьков-Москва пыталась провезти в Россию авиационные датчики.