Госдеп США официально обвинил Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля

Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон выразил свою поддержку позиции Великобритании. Он настаивает на вине России в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает «Inforesist», со ссылкой на официальный сайт Госдепа.

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравили неизвестным веществом 4 марта в одном из торговых центров Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20-ти человек и один полицейский.

Рекс Тиллерсон заявил, что у Госдепа США есть полная уверенность в расследовании, которое проводится правительством Великобритании. Также, он выразил свою солидарность с решением о предполагаемой вине России в этом деле.

«У нас есть полная уверенность в расследовании, которое проводит Великобритания, и в его выводе, что Россия, похоже, несет ответственность за нападение с использованием нервно-паралитического агента, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе», — говорится в его заявлении.

Тиллерсон назвал поведение России в Украине, Сирии и теперь в Великобритании - дестабилизирующим. По его мнению, Россия пренебрегает не только суверенитетом других государств, но и жизнями людей.

«Мы возмущены тем, что Россия, как представляется, вновь вовлечена в такое поведение. От Украины до Сирии — а теперь и Великобритании — Россия продолжает быть безответственной силой дестабилизации в мире, которая действует, открыто пренебрегая суверенитетом других государств и жизнями их граждан», — заявил глава Госдепа.

Рекс Тиллерсон подчеркнул, что США намерены продолжать координировать ответные действия с правительством Великобритании.

«Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном Королевстве и будем продолжать тесно координировать наши ответные действия», — заявил Тиллерсон.

Ранее сообщалось, что в Великобритании разрабатывают свой санкционный «список Магнитского» против российских чиновников.

Напомним, что отравленный разведчик Скрипаль после отъезда из РФ продолжал работать на Запад.