«Пишет сценарии, занимается творчеством», – Адвокат о жизни Сенцова в колонии

Олег Сенцов

Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе рассказал, что режиссер, находящийся в российской колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги, занимается творчеством, ждет освобождения и имеет более или менее привилегированное положение.

Об этом адвокат рассказывает в интервью интернет-изданию «Радио Свобода».

Напомним, что Олега Сенцова перевели в колонию за полярным кругом.

По словам Дмитрия Динзе, Олег Сенцов в колонии пользуется некоторыми привилегиями, за счет повышенного внимания к его личности со стороны не только ФСБ, но и мирового сообщества.

– Олег - более или менее привилегированный осужденный, к нему особое отношение и особый надзор. Конечно, он этим пользуется. Колонии не выгодно портить с ним отношения, потому что он может сообщить адвокатам, а они начнут выносить сор из избы, – говорит адвокат Сенцова.

Также, Динзе в своем интервью говорит о том, что главное для Олега - это наличие бумаги и ручки, чтобы была возможность для написания сценариев.

– Ему главное, чтобы были ручка и бумага, чтобы он мог писать сценарии. Прогулки, немного спорта и нормальные отношения. К бытовым условиям он неприхотлив. Единственное, он на свидании мне сказал, что если кто-то хочет ему помочь, то пусть не посылает ему посылки, а шлет деньги, вещи, продукты его сестре. А она уже организует передачу с теми вещами, о которых он попросит, – рассказывает Динзе.

По словам своего адвоката, Сенцов не хочет, чтобы к нему приезжали близкие, так как он переживает не только за свое психологическое состояние, но и своих родственников.

– Он против, чтобы приезжала мать и дети. Он боится за их психологическое самочувствие, что они будут волноваться. Говорит: мое состояние достаточно стабильное, а если они приедут, я распереживаюсь, и мне будет трудно какое-то время. И буду успокаиваться потом месяца три, – говорит Дмитрий Динзе.

Напомним, что в украинских и европейских аэропортах состоялись акции в поддержку незаконно осужденных в России украинцев.

Также напомним, что в ночь на 11 мая 2014 года, в Симферополе ФСБ задержала украинского кинорежиссера Олега Сенцова.