«Ну, кто-то распорядился», - в мэрии Николаева новым главой управления молодежи стал кикбоксер

Рамиль Агабеков Во вторник, 13 марта, распоряжением секретаря городского совета, и.о. мэра Татьяны Казаковой исполнение обязанностей начальника управления молодежной политики Николаевского городского совета с 16 марта возложено на Рамиля Заур оглы Агабекова, который ранее был начальником отдела международного молодежного сотрудничества этого управления.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Как известно, Рамиль Агабеков был так называемым студенческим мэром Николаева, а также по совместительству является мастером спорта по кикбоксингу. Очень часто его можно было заметить в рядах организаторов, соответственно, спортивных мероприятий.

По словам Агабекова, эта должность стала для него внезапной, однако он очень надеется, что сможет оправдать доверие, данное ему.

— Это было внезапно, если мне доверили… Ну, кто-то распорядился, если доверили, то будем как-то максимально делать так, раз доверили, значит есть какое-то преимущество. Это на самом деле было внезапно. Планы есть, будем делать то, что наработано в нашей молодежной политике и конечно, максимально развивать молодежную политику. Хотелось бы максимально новых проектов, наподобие которых даже не было в городе, хороших, стильных проектов, чтобы молодежь развивалась. В работе сейчас все будет усваиваться и будем общаться. Есть идеи, но сейчас… я могу сформулировать, но лучше при встрече пообщаться и могу сформулировать, – рассказал Рамиль в комментарии NikLife.

Стоит отметить, что вопрос о смене начальства в управлении по вопросам молодежной политики обсуждался в этот же день на заседании молодежного совета. Так, согласно положению, они имеют право посоветовать мэру человека, с которым им будет удобнее всего сотрудничать. Им, по мнению большинства, должен был стать Александр Рябенко, который, по словам Олега Соколика, должен был стать исполняющим обязанности начальника управления после его ухода.

— На самом деле этот вопрос достаточно важный. Когда приходит неопытный человек, то мы можем потерять все, что сейчас наработали. Олег в начале говорил, что год был продуктивный и есть много наработок, и нужно, чтобы был человек, который помогал создавать эти наработки - Саша. С такой заменой управление потерпит меньший крах, чем с другим, – отметила экс-студмэр Виктория Романенко.

— Если я правильно понял, то мы можем советовать исполняющей власти свои кандидатуры. Мы можем обратиться с неким конструктивным советом. Я так понимаю, что у большинства такое же мнение, и я за то, чтобы предложить Сашину кандидатуру, – поддержал её мнение еще один член совета.

Сам Александр Рябенко заявил, что чувствует в себе силы взять на себя ответственность на этом посту. В свою очередь Рамиль Агабеков прокомментировал NikLife такое положение вещей следующим образом. Он сказал, что с молодежной коллегией у него хорошие отношения и вряд ли возникнут проблемы в работе.

— Кандидатуру я не подавал. Мне как бы просто говорят, что я исполняющий обязанности, меня вызвали в отдел кадров и сказали. Я молодежную коллегию уважаю и очень хорошо отношусь, не раз пересекались в проектах и делали совместные проекты, проблем не будет, – объяснил Агабеков.

Напомним, что управление по делам физической культуры и спорта в Николаевском городском совете возглавляет бывший боксер Олег Машкин.