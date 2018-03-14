Депутаты Тернопольского облсовета приняли обращение об отставке Порошенко

Тернопольский областной совет принял обращение об отставке Петра Порошенка, направленное от общественных организаций объединяющих ветеранов АТО Тернопольской области.

Об этом свидетельствует видеотрансляция заседания от 13.03.2018.

В начале заседания к трибуне Тернопольского облсовета вышли ветераны АТО и представители волонтерских организаций. Они озвучили свои обращения к правительству, в котором шла речь о событиях под Верховной Радой 3 марта. После обсуждения было проведено голосование, итогом которого стало принятие решения о направлении обращения председателя объединения участников АТО Галичины Ружены Волянской к органам центральной власти.

На своей странице в Facebook активист «Автомайдана» Игорь Васылив обнародовал текст принятого обращения. В нем выдвинуты требования об отставке президента Порошенко. В других проектах звучали требования об отставке министра внутренних дел Авакова и генпрокурора Луценко. За данный проект проголосовали 33 депутата.

Текст обращения. Источник: https://www.facebook.com/igora.liza

Напомним, что 3 марта в Киеве под Верховной Радой произошли столкновения между митингующими и полицией.