Комитет ВР по нацбезопасности исключил Надежду Савченко из своего состава и намерен лишить ее звания «Героя Украины»

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны просит председателя парламента Андрей Парубий вынести на голосование в четверг проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава комитета.

Соответствующее решение было принято единогласно на заседании комитета, сообщает Укринформ.

- Прошу оформить обращение к Председателю Верховной Рады с просьбой срочно завтра поставить постановление на голосование, - обратился председатель комитета Сергей Пашинский в секретариат комитета после принятия комитетом соответствующего решения.

Пашинский отметил, что Савченко, игнорируя вызовы СБУ, тем самым препятствует расследованию дела Рубана.

Кроме того, председатель комитета дал поручение подготовить справку о процедуре и возможность лишения Савченко звания «Герой Украины». С такой инициативой на заседании комитета выступил народный депутат Юрий Береза.

- На сегодняшний день Надежда Савченко... препятствует, а это уголовная статья, расследование уголовного дела, причем цинично, нагло и публично, - сказал он.

Отметим, Луценко заявил о намерении арестовать нардепа Надежду Савченко.

Напомним, ранее СМИ со ссылокой на источники в силовых структурах сообщали, что Надежда Савченко занималась подготовкой военного переворота в Украине, ее подозревают в госизмене.

Ранее сообщалось, что внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с оружием в зоне АТО.

Как известно, ранее народный депутат Татьяна Рычкова, выступая с трибуны Верховной Рады заявила, что Савченко во время своего визита в зону АТО подстрекала десантников, ведущих бои в районе донецкого аэропорта, бросить свои позиции и идти свергать «злочинну владу» в Киеве.

Отметим, что после освобождения Савченко из российской тюрьмы Президент Украины Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины.