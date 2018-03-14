«Решение за главой государства»: МИД Украины предложил выйти из СНГ и разорвать договор о дружбе с Россией

В Министерстве иностранных дел подготовили предложения для президента Петра Порошенко по выходу Украины из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Об этом заявил глава МИД Павел Климкин во время заседания комитета парламента по иностранным делам, передает в Facebook нардеп от БПП Светлана Залищук.

«Министр Павел Климкин на нашем комитете иностранных дел анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. На вопрос, когда можно ожидать таких решений, министр ответил, что решение за главой государства», - написала она.

В Украине предложения денонсировать указанный договор звучали во время подготовки законопроекта о реинтеграции Донбасса. Противники такого шага подчеркивали, что договор предоставляет Украине сильную позицию в международных судах.

Отметим, после аннексии Крыма неоднократно появлялись призывы разорвать Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. В 2014 году даже рассматривали соответствующий законопроект, но его не поддержала Верховная Рада.

Этому договору приписывают важное значение, ведь в нем страны признаются стратегическими партнерами. Его в свое время даже стали называть «Большим договором» между Украиной и Россией. В нем закреплено признание нерушимости границ друг друга, отсутствие дискриминации в отношении представителей каждой национальности и стремление к сотрудничеству в различных сферах - экономике, экологии, борьбе с терроризмом, топливно-энергетическом комплексе, космической отрасли, международной политике.