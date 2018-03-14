«Рекомендуется оставаться бдительными»: МИД Великобритании предупредило своих граждан об опасности путешествия в Россию

Министерство иностранных дел Великобритании предупредило своих граждан об опасности путешествия в Россию на фоне напряженных отношений между странами.

Об этом говорится на сайте британского ведомства.

«Вам рекомендуется оставаться бдительными, избегать любых протестов или демонстраций, а также избегать комментариев относительно политических событий», - предупреждает МИД Великобритании.

В то же время отмечается, что у британского посольства в Москве «нет информации о каких-либо трудности для граждан страны, которые сейчас путешествуют в РФ».

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравили неизвестным веществом 4 марта в одном из торговых центров Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20-ти человек и один полицейский.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании и Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Отметим также, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов из-за покушения РФ на шпиона Скрипаля