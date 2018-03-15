«Хотела взорвать гранаты в ВР и из автоматов добивать выживших»: Луценко попросит Раду снять неприкосновенность с Савченко

Генеральный прокурор Юрирй Луценко заявил, что сегодня, 15 марта, внесет в Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности и привлечение к ответственности с народного депутата Надежды Савченко.

Об этом Луценко заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады.

- Сегодня я, как генеральный прокурор Украины, внесу в Верховную Раду представление о привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Савченко, - сказал Луценко в парламенте.

Генпрокурор подчеркнул, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами подготовки Надеждой Савченко терактов, в частности взрывов в сессионном зале Верховной Рады.

- У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала, лично вербовала, лично отдавала указания: как провести террористический акт здесь, в этом зале (парламента – ИФ). Уничтожить двумя боевыми гранатами две ложи в парламенте, из минометов обстрелять купол парламента, и из автоматов добивать тех, кто бы выжил, - заявил Луценко.

Генпрокурор Юрій Луценко з трибуни #Рада8 заявив про наявність незаперечних доказів, що Н.Савченко особисто готувала терористичний акт у сесійній залі парламенту⏯️ pic.twitter.com/dc27Hm9g1K — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 15 марта 2018 г.

Напомним, сообщалось, что Надежда Савченко занималась подготовкой военного переворота в Украине, ее подозревают в госизмене.

В свою очередь, Савченко отрицает обвинения в подготовке госпереворота и явилась на допрос в СБУ

Ранее сообщалось, что внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с оружием в зоне АТО.

Как известно, ранее народный депутат Татьяна Рычкова, выступая с трибуны Верховной Рады заявила, что Савченко во время своего визита в зону АТО подстрекала десантников, ведущих бои в районе донецкого аэропорта, бросить свои позиции и идти свергать «злочинну владу» в Киеве.

Отметим, что после освобождения Савченко из российской тюрьмы Президент Украины Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины.