«Даже если назначат, что изменится кардинально?» - Сенкевич о возможном возвращении на пост мэра Николаева

Александр Сенкевич Бывший мэр Николаева Александр Сенкевич не очень верит в свое возвращение на пост городского головы. При этом он готовится к следующим выборам.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Сенкевич не предвидит кардинальных изменений происходящего в случае, если вернется на пост городского головы. По его словам, мэр ничего не решает.

- Я продолжаю формировать команду и готовиться к следующим выборам. Дело в том, даже если назначат, что изменится кардинально? Ну обратно я вернусь в кабинет, ну, а что дальше произойдет? Изменятся депутаты? Поменяется губернатор? Вряд ли. Есть такая штука – контекст. И если рассматривать в контексте, все решения городского головы касаются в первую очередь депутатского корпуса. Мэр не решает. Каждая фигура в шахматах измеряется в пешках. Мэр – это 12 депутатов. Ну а для принятия решения нужно 28, – сказал Сенкевич.

На вопрос о том, какие шаги будут предприняты после его возвращения, «изгнанный» мэр ответил, что прежде всего будет вникать в положение вещей.

- В первую очередь буду «собирать гусей», как говорится. Понимать, что произошло за эти полгода. Есть некоторые проекты, которые завалили, потому что это были «проекты Сенкевича». Есть проблемы, на которые депутаты не обратили внимания. Распределение бюджета, ремонты дорог... Поэтому надо иногда прислушаться к мнению чиновников… Отменили те проекты, которые были в прошлом году не сделаны, то есть как только «меня ушли». В новом году проекты так и не начали делаться, потому что непонятно, что происходит, – негодует экс-мэр.

Если суд первой инстанции не восстановит Сенкевича на посту мэра, он не исключает своего обращения в апелляционный суд и Верховный суд. Напомним, что Центральный районный суд вынесет решение, восстанавливать ли Сенкевича на посту мэра, 16 марта.