Нардеп Савченко после допроса в СБУ призвала украинцев к военному перевороту

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что военный переворот был бы правильным событием в Украине.

Об этом сообщает телеканал «NewsOne».

- Я знаю, что очень много военных сейчас меня слышат, которые абсолютно соглашаются с точкой зрения, что военный переворот в Украине - это достаточно ожидаемое и, вероятно, достаточно правильное событие, - сказала она после допроса в СБУ.

Савченко также прокомментировала то, что Генпрокуратура подозревает ее в подготовке вооруженного захвата власти.

- Обвинения в подготовке военного государственного переворота и также в покушении на власть - это хорошие обвинения. Хорошие тем, что... Я офицер Вооруженных сил Украины. Как офицер Вооруженных сил Украины я давала клятву украинскому народу и защищать украинскую землю. Это отнюдь не (клятва) украинской власти, - сказала она.

Напомним, сообщалось, что Надежда Савченко занималась подготовкой военного переворота в Украине, ее подозревают в госизмене. В свою очередь, Савченко отрицает обвинения в подготовке госпереворота и явилась на допрос в СБУ

На сессии Верховной Рады 15 марта Генпрокурор Юрий Луценко внес представление на снятие неприкосновенности и привлечение к ответственности с народного депутата Надежды Савченко.

Ранее сообщалось, что внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с оружием в зоне АТО.

Как известно, ранее народный депутат Татьяна Рычкова, выступая с трибуны Верховной Рады заявила, что Савченко во время своего визита в зону АТО подстрекала десантников, ведущих бои в районе донецкого аэропорта, бросить свои позиции и идти свергать «злочинну владу» в Киеве.

Отметим, что после освобождения Савченко из российской тюрьмы Президент Украины Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины.