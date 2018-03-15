Рада приняла отставку главы НБУ Гонтаревой, которая еще год назад подала заявление на увольнение

Верховная Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка. Она была первой женщиной-главой Национального банка за всю историю Украины и занимала этот пост с июня 2014 года.

За то, чтобы удовлетворить ее заявление об отставке, поданное в апреле 2017 года, на утреннем заседание в четверг проголосовали 342 народных депутата, передает «Левый берег».

Перед этим она выступила перед парламентом с отчетом и ответила на вопросы депутатов.

Напомним, Виктория Гонтарева еще 10 апреля 2017 года подала в отставку, но до сих пор не была уволена.

Ее преемником должен стать Яков Смолий, работающий заместителем главы НБУ с апреля 2014 года. Весной 2017 года он де-факто возглавил НБУ в статусе и.о. в связи с уходом Гонтаревой в отставку. В июне 2017 года Смолий сказал, что намерен сохранить курс, который был взят при Гонтаревой.

В январе 2018 года президент Петр Порошенко внес его кандидатуру на должность главы НБУ, а 5 февраля комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности к принял решение рекомендовать парламенту уволить Гонтареву и назначить вместо нее Смолия.