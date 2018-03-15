«Оппоблок» вывесил билборд, на котором с ошибкой написал название города Николаева

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В Николаеве в районе автовокзала появился билборд, на котором «Оппозиционный блок» с ошибкой написал название города.

Фото опубликовало издание «Шиповник».

На билборде, появившемся 15 марта, партия поздравляет горожан с днем освобождения города от немецко-фашистстких захватчиков, который состоится через две недели, 28 марта. При этом на билборде правильно было бы написать не «Миколаїва», а «Миколаєва». 

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевском горсовете «Наш край» с «Оппоблоком» кулуарно обсуждает кадровые вопросы.

Вадим Богданов

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