«Оппоблок» вывесил билборд, на котором с ошибкой написал название города Николаева

В Николаеве в районе автовокзала появился билборд, на котором «Оппозиционный блок» с ошибкой написал название города.

Фото опубликовало издание «Шиповник».

На билборде, появившемся 15 марта, партия поздравляет горожан с днем освобождения города от немецко-фашистстких захватчиков, который состоится через две недели, 28 марта. При этом на билборде правильно было бы написать не «Миколаїва», а «Миколаєва».

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевском горсовете «Наш край» с «Оппоблоком» кулуарно обсуждает кадровые вопросы.