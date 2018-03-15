Перепутала с Пашинским: Савченко обвинила Парубия в организации снайперов на Майдане но потом извинилась

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий организовывал снайперов, которые расстреливали людей на Майдане.

Об этом на брифинге в Киеве заявила внефракционный народный депутат Надежда Савченко.

При этом она заверила, что Майдан в Украине организовали без участия России при поддержке «западного цивилизованного мира», а расстрелы в центре Киева никогда не будут расследованы.

- Горбатюку (прокурор ГПУ, который расследует расстрелы на Майдане – ред.) связали руки и ноги. Лично я ему давала показания, о том, что Луценко лично призывал народ к перевороту и лично со сцены Майдана обещал, что людям дадут оружие. Я говорила в показаниях, что видела, как подъезжала на Майдан синяя машина, как из нее выходили люди с оружием. Эти люди сейчас есть в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в готель «Украина, — заявила Савченко.

Она добавила, что те «люди, которые отдавали приказы», сидят в Верховной Раде.

Позже Савченко заявила, что ошиблась, обвинив спикера парламента Андрей Парубий в том, что он заводил снайперов в гостиницу «Украина» во время Майдана. По ее словам, это был не Парубий, а глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Сергей Пашинский. Об этом Савченко заявила журналистам в Верховной Раде.

- Если я сказала Парубий, то я прошу прощения. Я публично приношу извинения Парубию ... Если я говорила фамилия Парубий, то имела в виду Пашинский, - сказала Савченко.

Напомним, сообщалось, что Надежда Савченко занималась подготовкой военного переворота в Украине, ее подозревают в госизмене. В свою очередь, Савченко отрицает обвинения в подготовке госпереворота и явилась на допрос в СБУ. После допроса в СБУ Савченко призвала украинцев к военному перевороту.

На сессии Верховной Рады 15 марта Генпрокурор Юрий Луценко внес представление на снятие неприкосновенности и привлечение к ответственности с народного депутата Надежды Савченко.

Ранее сообщалось, что внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с оружием в зоне АТО.

Как известно, ранее народный депутат Татьяна Рычкова, выступая с трибуны Верховной Рады заявила, что Савченко во время своего визита в зону АТО подстрекала десантников, ведущих бои в районе донецкого аэропорта, бросить свои позиции и идти свергать «злочинну владу» в Киеве.

Отметим, что после освобождения Савченко из российской тюрьмы Президент Украины Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины.