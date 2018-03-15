«Вопрос по спецпроверке открыт», - Казакова прокомментировала ситуацию с Садыковым

Татьяна Казакова

Исполняющая обязанности городского головы Татьяна Казакова прокомментировала ситуацию, сложившуюся вокруг Александра Садыкова, который должен был занять пост Антона Турупалова после его увольнения. По ее словам, на данный момент вопрос по спецпроверке Садыкова все еще открыт.

Об этом и.о мэра рассказала, общаясь с журналистами.

Ранее Татьяна Викторовна Казакова говорила, что причиной нереализованного назначения Садыкова, является то, что вице-мэр по вопросам транспорта Антон Турупалов не был уволен, ведь находился на больничном. Еще одной причиной, по ее словам является то, что Садыков не направил заявление о приеме на службу. 14 марта Турупалов был уволен, так как 4 месяца прогуливал работу. Что касается упомянутой спецпроверки для Садыкова, то Казакова называла дату ее окончания - 19 января 2018 года. По ее результатам Садыков не смог занять должность вице-мэра. Садыков заявлял, что он не стал вице-мэром из-за подлога документов.

Татьяна Казакова ответила журналистам на вопрос о нынешнем статусе Садыкова:

- Он не уволен, просто вопрос по спецпроверке открыт. Я могу заявить следующее: Если будет судебное решение по спецпроверке и суд примет, даже в первой инстанции, что они считают, что проверка пройдена, то на автомате Александр Валерьевич не сможет судиться, - говорит Казакова.

Что касается замены для Садыкова, то Татьяна Казакова отметила, что своим мнением по этому поводу она уже поделилась со всеми главами фракций:

- Если вы помните, заместителей мэра выдвигали и обсуждали депутаты и главы фракций. Поэтому, я думаю что здесь будет решение глав фракции, как мы дальше идем. Свое мнение я им высказала, - рассказывает и.о. мэра.

К тому же Казакова говорит, что уже 15 лет знакома с Садыковым и не видит причин, чтобы препятствовать ему в процессе заступления на должность:

- Я Александра Валерьевича знаю лет 15. Почему я не должна хотеть, чтобы он становился вице-мэром? - говорит Татьяна Казакова

Кроме того, Татьяна Викторовна прокомментировала высказывание Садыкова о том, что она не самостоятельно принимает решения, а советуется с «крестными отцами»:

- Я же тоже кому-то крестная мать, у меня тоже есть крестные отцы, - отмечает и.о. мэра.

К этому она добавила:

- Я советуюсь всегда с главами фракций и с руководителями комиссий. Если это мои крестные отцы, то я благодарна, что у меня так много крестных отцов, - резюмирует Татьяна Казакова.

Александр Садыков

Напомним, что по словам Садыкова на должность вице-мэра его предложил Алексей Савченко.