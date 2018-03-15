После назначения Смолия главой Нацбанка нардепы по квоте «Народного фронта» назначили нового омбудсмена

Народный депутат Верховной Рады от партии «Народный фронт» Людмила Денисова в четверг, 15 марта, была избрана новым уполномоченным парламента по правам человека.

Об этом сообщает «Левый берег».

Издание отмечает, что за Людмилу Денисову проголосовали 280 депутатов.

В свою очередь, издание РБК-Украина сообщает, что согласно межфракционным договоренностям назначение омбудсмена шло в связке с утверждением нового главы Нацбанка и кадровыми назначениями в Счетную палату. В частности, в качестве уполномоченного по правам человека в «Народном фронте» видели свою коллегу Людмилу Денисову. Кроме того, как рассказал РБК-Украина не под запись один из руководителей коалиционной фракции в «Блоке Петра Порошенко» были не против назначения Денисовой, причем это уже являлось давно согласованным моментом.

В то же время в «Народном фронте» не исключали провал голосования по Денисовой, поэтому настаивали на приоритетном голосовании за омбудсмена перед вопросами Нацбанка.

«Обе стороны опасаются, что ее могут «кинуть». Дать голоса под Смолия, а потом БПП прокатит Денисову. И так далее», - пояснил логику действий источник в НФ.

Напомним, что Рада назначила заместителя Гонтаревой новым главой Нацбанка.

Справка: Денисова – председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения. Была министром соцполитики в правительствах Юлии Тимошенко (2007-2010) и Арсения Яценюка (2014). Опыта правозащитной деятельности у нее нет.

Срок полномочий предыдущего омбудсмена Валерии Лутковской завершился 27 апреля 2017 года. Она была избрана на эту должность в апреле 2012 года.