России стоит отойти и заткнуться, - Министр обороны Великобритании

России следует «отойти и заткнуться», а не готовить меры по высылке российских дипломатов из Лондона.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая на вопрос о возможных мерах со стороны России, сообщает Sky News.

- Что мы будем делать? Мы посмотрим, как Россия ответит на то, что сделали мы. То, что Россия сделала в Солсбери, абсолютно ужасно и возмутительно. Мы ответили на это. Если честно, Россия должна отойти и заткнуться, - сказал Уильямсон.

Defence Secretary Gavin Williamson says "Russia should go away" and "shut up" pic.twitter.com/WTRIS0VRtF — Sky News (@SkyNews) 15 марта 2018 г.

- Но если они применят шаги, мы рассмотрим различные варианты. Пока рано спекулировать на этой теме, - добавил министр.

На вопрос, вступает ли Великобритания в холодную войну с Россией, Уильямсон ответил: - Ее часто характеризуют как прохладную войну. Сейчас, я бы сказал, исключительно холодно.

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравилинеизвестным веществом 4 марта в одном из торговых центров Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20-ти человек и один полицейский.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании и Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Отметим также, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов из-за покушения РФ на шпиона Скрипаля.