Брошу в лицо Президента эту звезду, - Савченко заявила о готовности отказаться от звания «Героя Украины»

Народный депутат Надежда Савченко готова отказаться от звания Героя Украины и отдать наградную звезду президенту Петру Порошенко.

Об этом она заявила в эфире программы «Право на власть».

«С удовольствием отдам Звезду Петру Порошенко. Если бы я могла его встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы ему, конечно, отдала. Проблема в том, что попасть к президенту не так легко и не каждый народный депутат туда вхож», – отметила депутат.

Савченко отметила, что хотела отказаться от награды, а Звезду Героя приняла, «больше как обязанность, а не награду», потому что многие люди ей сказали, «если откажешься, то просто плюнешь в лицо украинскому народу».

По ее словам, ветераны АТО массово возвращают власти свои награды. И она, возможно, не станет исключением. В эфире телеканала NewsOne она прокомментировала предложение Ляшко лишить ее звания Героя Украины.

«Я родилась без звезды золотой и звания Героя. Я не изменилась, когда мне дали эту звезду. Я не изменюсь, когда она у меня будет или не будет. Сейчас идет очень хорошая акция – Героя Украины или любые другие награды от президента все сдают. Я думаю, наступит время, когда я брошу в лицо президента эту звезду», — сказала Савченко.

Напомним, Надежду Савченко обвнили в том, что она занималась подготовкой военного переворота в Украине, ее подозревают в госизмене. В свою очередь, Савченко отрицает обвинения в подготовке госпереворота и явилась на допрос в СБУ. После допроса в СБУ Савченко призвала украинцев к военному перевороту.

На сессии Верховной Рады 15 марта Генпрокурор Юрий Луценко внес представление на снятие неприкосновенности и привлечение к ответственности с народного депутата Надежды Савченко.

Ранее сообщалось, что внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана с оружием в зоне АТО.

Как известно, ранее народный депутат Татьяна Рычкова, выступая с трибуны Верховной Рады заявила, что Савченко во время своего визита в зону АТО подстрекала десантников, ведущих бои в районе донецкого аэропорта, бросить свои позиции и идти свергать «злочинну владу» в Киеве.

Отметим, что после освобождения Савченко из российской тюрьмы Президент Украины Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины.